Ранее Life.ru писал, что принудительная мобилизация на Украине становится всё масштабнее, а отсрочки могут сохранить лишь приближённые Владимира Зеленского и его друзей. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что для киевского режима главным ресурсом остаются люди, и именно его стараются использовать максимально.