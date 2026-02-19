Его 14-летний сын обратился в полицию в поисках отца, но вместо помощи подростка отправили в детский дом «до выяснения обстоятельств». Мать ребёнка находится за границей и воспитанием сына не занимается. Историю распространило украинское агентство УНИАН.
Ранее Life.ru писал, что принудительная мобилизация на Украине становится всё масштабнее, а отсрочки могут сохранить лишь приближённые Владимира Зеленского и его друзей. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что для киевского режима главным ресурсом остаются люди, и именно его стараются использовать максимально.
