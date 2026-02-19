Ричмонд
Двухдневный образовательный форум Медиашколы RT завершился в Абхазии

В Абхазии завершился двухдневный образовательный форум Медиашколы RT. Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян провела встречу с участниками и ответила на их вопросы.

В Абхазии завершился двухдневный образовательный форум Медиашколы RT. Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян провела встречу с участниками и ответила на их вопросы.

«Я не знаю никаких таких действующих программ, кроме Школы RT, куда может попасть кто угодно: на сайт заходишь, заполняешь анкету. Это бесплатная школа. Проходишь школу — дальше зависит от тебя. Если ты в Школе RT учишься и ты молодец, да тебя с руками оторвут», — цитирует её Telegram-канал RT.

Форум проходил в двух городах — Сухуме и Гагре. Участвовали более 150 человек — главреды, продюсеры, операторы, абхазские корреспонденты, местные блогеры и студенты.

Медиашкола — одна из образовательных программ Школы RT, она прошла уже более чем в 40 городах России, а также в Минске, провела мастер-классы для медийщиков более чем из 60 стран, в их числе Индия, Китай, страны Африки, АСЕАН и Юго-Восточной Азии.

