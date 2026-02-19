Рудковская: Плющенко сказал, что с нами на ОИ Самоделкина выступала бы с тремя ультра-си

Продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о выступлении фигуристки Софьи Самоделкиной, представляющей Казахстан, на Олимпиаде.
«Очень жалко, что на Олимпийских играх у нее нет 3,5 акселя, четверного тулупа и четверного сальхова — того, что мы много раз видели у нас на арене, на каждой тренировке», — приводит её слова Metaratings.
Она считает, что Самоделкину оценили очень низко — она должна была быть в топ-6.
«Плющенко после короткой программы сказал мне, что если бы Софа была с нами на Олимпиаде, то как минимум выступала бы с тремя ультра-си. В этом нет никаких сомнений», — добавила она.
По итогам кроткой программы Самоделкина занимает 12-е место.
Ранее Рудковская высказалась о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх в Италии.