Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рудковская: Плющенко сказал, что с нами на ОИ Самоделкина выступала бы с тремя ультра-си

Продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о выступлении фигуристки Софьи Самоделкиной, представляющей Казахстан, на Олимпиаде.

Продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о выступлении фигуристки Софьи Самоделкиной, представляющей Казахстан, на Олимпиаде.

«Очень жалко, что на Олимпийских играх у нее нет 3,5 акселя, четверного тулупа и четверного сальхова — того, что мы много раз видели у нас на арене, на каждой тренировке», — приводит её слова Metaratings.

Она считает, что Самоделкину оценили очень низко — она должна была быть в топ-6.

«Плющенко после короткой программы сказал мне, что если бы Софа была с нами на Олимпиаде, то как минимум выступала бы с тремя ультра-си. В этом нет никаких сомнений», — добавила она.

По итогам кроткой программы Самоделкина занимает 12-е место.

Ранее Рудковская высказалась о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх в Италии.