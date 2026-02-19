Губернатор Смоленской области сообщил об отражении атаки БПЛА на регион

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об отражении атаки беспилотников на регион.
«Уважаемые смоляне, в регионе работает ПВО Министерства обороны России для отражения атаки беспилотников», — написал он в Telegram-канале.
Ранее в Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 120 украинских беспилотников над регионами страны.
Также сообщалось, что в Белгородской области водитель автомобиля получил ранения при атаке БПЛА ВСУ.
