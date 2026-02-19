Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров восстановил дружеские отношения с Керимовым: стороны примирились в Москве

Кадыров рассказал об урегулировании «недопонимания» с Керимовым.

Источник: Комсомольская правда

Рамзан Кадыров сообщил о восстановлении дружеских отношений с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. По словам главы Чечни, ранее имевшие место разногласия полностью урегулированы. Об этом Кадыров сообщил в Telegram-канале.

Кадыров пояснил, что у них с Керимовым всегда были дружеские и рабочие связи, однако возникшее недопонимание требовало личной встречи. По словам главы Чечни, они встретились в Москве, провели беседу, достигли взаимопонимания и закрепили это рукопожатием.

До этого главный муфтий и председатель управления мусульман России шейх Равиль Гайнутдин сообщил, что в Кремле по инициативе президента РФ Владимира Путина прошла встреча Кадырова и Керимова.

Накануне Кадыров также рассказал, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы Чечни, если ее поддержит российский президент.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше