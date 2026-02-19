Кадыров восстановил дружеские отношения с Керимовым: стороны примирились в Москве

Кадыров пояснил, что у них с Керимовым всегда были дружеские и рабочие связи, однако возникшее недопонимание требовало личной встречи. По словам главы Чечни, они встретились в Москве, провели беседу, достигли взаимопонимания и закрепили это рукопожатием.