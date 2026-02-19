Кадыров восстановил дружеские отношения с Керимовым: стороны примирились в Москве

Рамзан Кадыров сообщил о восстановлении дружеских отношений с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым. По словам главы Чечни, ранее имевшие место разногласия полностью урегулированы. Об этом Кадыров сообщил в Telegram-канале.
Кадыров пояснил, что у них с Керимовым всегда были дружеские и рабочие связи, однако возникшее недопонимание требовало личной встречи. По словам главы Чечни, они встретились в Москве, провели беседу, достигли взаимопонимания и закрепили это рукопожатием.
До этого главный муфтий и председатель управления мусульман России шейх Равиль Гайнутдин сообщил, что в Кремле по инициативе президента РФ Владимира Путина прошла встреча Кадырова и Керимова.
Накануне Кадыров также рассказал, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборы главы Чечни, если ее поддержит российский президент.