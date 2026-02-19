У Вонн умерла собака на следующий день после её страшного падения на Олимпиаде

Американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала, что её собака Лео умерла на следующий день после её страшного падения на Олимпиаде в Италии.
«На следующий день после падения я попрощалась со своим большим мальчиком, лёжа на больничной койке. Это были одни из самых тяжёлых дней в моей жизни, и я до сих пор не могу смириться», — написала она в соцсетях.
Напомним, что во время скоростного спуска Вонн зацепилась за флаг — в полёте её закрутило, она упала и не смогла самостоятельно подняться. Ей оказывали помощь на трассе. Затем подоспел вертолёт, который эвакуировал Вонн по воздуху.
Позже стало известно, что спортсменка получила перелом большеберцовой кости. Ей уже провели несколько операций.
Ранее Вонн заявила, что не жалеет о решении выступить на Олимпийских играх.