Axios: возможная операция США в Иране будет масштабнее, чем «точечные удары»

Возможная операция США в Иране будет масштабной и продлится несколько недель, пишет портал Axios со ссылкой на источники.
«Военная операция США в Иране, скорее всего, будет масштабной и продлится несколько недель», — говорится в материале.
Отмечается, что она может быть более масштабной, «чем точечная операция в Венесуэле».
По словам источников, скорее всего, это будет совместная американо-израильская кампания.
Ранее стало известно, что различные службы в Израиле перевели в режим повышенной готовности на фоне возможной атаки США на Иран.