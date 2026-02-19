Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: возможная операция США в Иране будет масштабнее, чем «точечные удары»

Возможная операция США в Иране будет масштабной и продлится несколько недель, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Возможная операция США в Иране будет масштабной и продлится несколько недель, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«Военная операция США в Иране, скорее всего, будет масштабной и продлится несколько недель», — говорится в материале.

Отмечается, что она может быть более масштабной, «чем точечная операция в Венесуэле».

По словам источников, скорее всего, это будет совместная американо-израильская кампания.

Ранее стало известно, что различные службы в Израиле перевели в режим повышенной готовности на фоне возможной атаки США на Иран.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше