Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: США завершают операцию в Сирии и выводят последних бойцов из страны

США завершают десятилетнюю военную операцию в Сирии и выводят последнюю тысячу бойцов из страны.

США завершают десятилетнюю военную операцию в Сирии и выводят последнюю тысячу бойцов из страны.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

«США выводят из Сирии все свои войска численностью около 1 тыс. человек, завершая десятилетнюю военную операцию в этой стране», — говорится в материале.

По данным газеты, вывод войск завершится в течение двух месяцев, говорится в статье.

Утверждается, что американцы уже покинули военную базу Эт-Танф на границе с Иорданией и Ираком, а также базу Эш-Шаддади на северо-востоке страны.

Ранее стало известно, что воинские части сирийских вооружённых сил приступили к развёртыванию на военной базе аш-Шаддади в провинции эль-Хасака после отвода оттуда подразделений международной коалиции под руководством Соединённых Штатов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше