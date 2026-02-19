WSJ: США завершают операцию в Сирии и выводят последних бойцов из страны

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
«США выводят из Сирии все свои войска численностью около 1 тыс. человек, завершая десятилетнюю военную операцию в этой стране», — говорится в материале.
По данным газеты, вывод войск завершится в течение двух месяцев, говорится в статье.
Утверждается, что американцы уже покинули военную базу Эт-Танф на границе с Иорданией и Ираком, а также базу Эш-Шаддади на северо-востоке страны.
Ранее стало известно, что воинские части сирийских вооружённых сил приступили к развёртыванию на военной базе аш-Шаддади в провинции эль-Хасака после отвода оттуда подразделений международной коалиции под руководством Соединённых Штатов.