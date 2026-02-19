Жулин — о неучастии Гуменника в показательных выступлениях на ОИ: русские им не нужны

Тренер Александр Жулин прокомментировал то, что российского фигуриста Петра Гуменника не пригласили на показательные выступления на Олимпиаде.
«Я давно ничему не удивляюсь. Не знаю, почему не пригласили Петра. Странноватый подбор участников. Грассль — понятно: он итальянец, а Олимпиада проводится в Италии. Японцев пригласили, потому что японцы спонсируют ISU и все чемпионаты мира. Ча приглашён, потому что президент ISU — кореец. А русские им не нужны! Всё объяснимо», — приводит его слова СЭ.
Он отметил, что всё делают в угоду западным странам.
Как сообщил ТАСС представитель Олимпийской вещательной службы (OBS), приглашения среди одиночников получили победитель Олимпиады Михаил Шайдоров, представляющий Казахстан, японцы Юма Кагияма, Сюн Сато, взявшие серебро и бронзу.
А также представитель Франции Адам Сяо Хим Фа, американец Илья Малинин, Даниэль Грассль из Италии и Ча Джун Хван из Южной Кореи.
Показательные выступления пройдут 21 февраля.
Ранее Максим Траньков высказался о результате россиянина Петра Гуменника на Олимпийских играх.