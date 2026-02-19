Жулин — о неучастии Гуменника в показательных выступлениях на ОИ: русские им не нужны

«Я давно ничему не удивляюсь. Не знаю, почему не пригласили Петра. Странноватый подбор участников. Грассль — понятно: он итальянец, а Олимпиада проводится в Италии. Японцев пригласили, потому что японцы спонсируют ISU и все чемпионаты мира. Ча приглашён, потому что президент ISU — кореец. А русские им не нужны! Всё объяснимо», — приводит его слова СЭ.