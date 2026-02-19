Синдром двух стульев: как Сабуров и Зубарев хотели угодить всем, но потеряли всё

Своей популярностью Сабуров обязан именно России: здесь он состоялся как шоумен и здесь же у него были основные заработки, однако иностранного зрителя он, похоже, терять тоже не хотел. И потому на прямые укоры со стороны украинствующей аудитории отвечал, что у него есть семья, её надо кормить и ему банально страшно говорить со сцены всё, что он думает.