Синдром двух стульев: как Сабуров и Зубарев хотели угодить всем, но потеряли всё

Стендап окончен: как для Сабурова погас свет карьеры.
После запрета въезда в Россию казахстанскому комику Нурлану Сабурову появилась информация, что на самом деле шоумен помогал российским военным, служащим в зоне проведения спецоперации. В Сети всплыли кадры, как ещё летом Сабуров якобы закупил 10 мотоциклов эндуро бойцам «Легиона Вагнера Истра».
— Дай бог, чтобы ребята вернулись здоровыми и с победой, — прокомментировал разгрузку техники Сабуров, облачённый в одежду в стиле милитари.
Эти кадры были использованы в мотивационном ролике, приглашающем мужчин служить в рядах Российской армии.
Интересно, что в мае прошлого года Сабурова задержали за нарушение миграционного законодательства. Гражданин Казахстана провёл в России 114 дней вместо положенных 90. Тогда стендапера оштрафовали на 5 тыс. рублей и обязали выехать из страны. А уже в июле ролик с комиком появился на официальном ресурсе администрации города Истры.
Появление Сабурова в контексте помощи военным РФ стало первым с момента начала СВО. Всё это время шоумен лавировал между лагерями «заукраинцев» и российской патриотической общественности, храня полное молчание по поводу происходящего или банально отшучиваясь.
Из-за этого у Сабурова было множество проблем за границей, где его хейтили за то, что он публично не поддержал Украину. Был отменён один концерт комика в США, ещё четыре — в Израиле. Израильские организаторы тура объяснили отмену концертов тем, что внутри русскоязычного сообщества в стране зреет конфликт в свете приезда артиста.
Своей популярностью Сабуров обязан именно России: здесь он состоялся как шоумен и здесь же у него были основные заработки, однако иностранного зрителя он, похоже, терять тоже не хотел. И потому на прямые укоры со стороны украинствующей аудитории отвечал, что у него есть семья, её надо кормить и ему банально страшно говорить со сцены всё, что он думает.
Подобные откровения комика, записанные на мобильники зрителями зарубежных концертов, в свою очередь дали повод уже россиянам усомниться в том, что Сабуров — «наш». В Сети завирусились фрагменты его выступлений в Казахстане, где он уже иронизировал над русскими, сбежавшими от СВО к нему на родину.
Позже появились сообщения, что комик в частных беседах с друзьями якобы говорил о своём желании продолжать свободно приезжать на Запад и там зарабатывать. Дескать, если он заявит о поддержке России, станет невъездным, как и многие из его коллег.
Теперь совершенно неважно, что именно стало спусковым крючком для решения о запрете Сабурову приезжать в Россию. Главное, что почву для него подготовил сам юморист, создав о себе впечатление циничного коммерсанта, которому неважно ничего, кроме денег, и готового заработать везде, где это возможно.
Такая позиция ожидаемо привела его к краху всего, что он сумел построить на протяжении последних 15 лет творческой деятельности. В 2020—2025 годах Сабуров входил в топ самых перспективных и высокооплачиваемых звёзд юмора (его выступления стоили от 2 млн рублей), владел элитной недвижимостью в Подмосковье и люксовыми авто.
Теперь запрет на въезд на 50 лет — для артиста, которому сейчас 34 года, это по сути пожизненный запрет — лишает его основного источника дохода, формировавшегося прежде всего в России.
После завирусившегося ролика с подаренными российским бойцам мотоциклами на Украине Сабурова внесли в печально известную базу «Миротворец», где режим Зеленского собирает «врагов Украины». А в родном Казахстане местные власти начали проверку в отношении комика по статье о наёмничестве. Если вина Сабурова будет доказана, по казахским законам ему может грозить до 12 лет лишения свободы.
Теперь вряд ли уместно говорить о концертах шоумена на родине, где он стал популярен после успеха в России, и даже в Европе, США и Израиле, где традиционно много русскоязычных зрителей. Выступать со ставшим ему привычным размахом получится разве что в Дубае, откуда Сабуров и прилетел в Россию, чтобы узнать о своей депортации.
Кино и Зубарев: почему украинский стример стал чужим для своих.
Не менее витиеватый скандал случился с украинским стримером Александром Зубаревым, с 2015 года живущим в Китае и получившим бешеную популярность, ведя стримы с родины коронавируса — Ухани — в период ковидных ограничений.
У нас блогера невзлюбили за множество выпадов в адрес России. Самые известные из них — это эпатажный комментарий Зубарева из китайской забегаловки, где он «ел бургеры с русскими младенцами», а также его ответ в эфире на реплику очередного украинского донатера. Блогер ответил: «Пусть у вас всё получится, ребята».
Кроме прочего, на своих стримах Зубарев рекламирует онлайн-казино и даже стал амбассадором одного из запрещённых в России букмекеров, имеющего обширные связи в Незалежной. Поэтому, когда стало известно, что украинца пригласили на главную роль в российскую киноленту «Скуф», российская общественность взорвалась. Ему припомнили и украинское гражданство, и казино, и хамство в адрес России.
Создатели картины оправдывались тем, что, мол, «Зубарев — наш», он якобы поддерживает страну и даже гонорар за фильм перечислил на банковский счёт своей сестры-россиянки и заплатил за него налоги в России.
В эти оправдания поверили не все. По большому счёту, Зубареву, как и Сабурову, может быть всё равно, на чём и где зарабатывать. А гонорар, отправленный сестре, так же легко снять с её счёта, как и на него перевести.
Впрочем, ничего хорошего со стороны украинской общественности в адрес стримера сейчас тоже не звучит. Для патриотов Незалежной съёмки Зубарева в российском кино — всё равно что красная тряпка для быка. Для них не важно, что сама картина не о политике, снималась не в России, а в Казахстане, гражданином которого является сооснователь кинокомпании, занимавшейся съёмками фильма.
Сам фильм в России прокатного удостоверения не получал и на большие экраны в стране, похоже, не выйдет. Кстати, это дало повод запустить слухи в Сети, что, мол, кино могло быть снято на деньги букмекеров и онлайн-казино и точно не для больших экранов. Дескать, распространяться будет пиратским образом через торренты и будет нашпигован соответствующей рекламой.
Украинской общественности не нравится, что стример говорит по-русски, а однажды жёстко ответил одному из подписчиков, обвинившему Зубарева в этом. Тогда блогер заявил, что принципиально не станет больше говорить на украинском, а наиболее «упоротых» обзывал.
Масла в огонь украинской ненависти к Зубареву добавил всплывший в Сети видеоролик. В нём за рулём подпевающий Киркорову стример ведёт машину, на торпеде которой установлен флаг Донецкой Народной Республики.
В украинских соцсетях сейчас на полном серьёзе ведётся масштабная дискуссия, можно ли считать Зубарева украинцем, ведь он родился на Украине, имеет паспорт Незалежной, дружит с украинскими блогерами, на словах поддерживает ВСУ, но при этом уехал после начала так называемой АТО в Донбассе с Украины, говорит по-русски, банит за неудобные вопросы патриотов Незалежной и снялся в «русском кино».
В отличие от Нурлана Сабурова, 40-летний Александр Зубарев менее зависим от общественных настроений, поскольку основной его заработок составляют букмекерские конторы и онлайн-казино, которым всё равно, кого разорять на ставках. Однако вряд ли блогер может рассчитывать на взлёт своей актёрской карьеры в России или на Украине. Разве что в Казахстане, куда он часто ездит и где его хорошо знают.
Кто ещё молча сидит на двух стульях.
В 2023 году вспыхнул скандал после одного из выступлений юмористки Клары Новиковой. На одном из её концертов зрители разглядели изображение флага Украины в глубине сцены. Кроме того, они утверждали, что в ходе концерта юмористка использовала украинский язык.
Новиковой пришлось оправдываться, мол, она не видела слайдов и обычно на её выступлениях не используются экраны.
— Я хочу, чтобы всё оружие похоронили. Я же киевлянка, понимаете? Я очень хочу, чтобы всем хватило ума всё закончить, — как-то заявила Новикова в интервью на одном из каналов в Ютубе. — Я дружу со своими украинскими друзьями до сих пор. Это бывает непросто. Я не уезжаю (из России), потому что здесь моя жизнь. Почему я должна оправдываться? Я не хочу этого делать.
Переживающая из-за интереса зумеров второй взрыв популярности певица Алёна Апина тоже известна неоднозначными заявлениями. В последние годы артистка часто проводит время в испанском городе Марбелья, где, по её словам, чувствует себя как дома — там у Апиной свой особняк.
— Наш Крым, не наш Крым — у меня очень сложное отношение к этим событиям. С одной стороны, конечно, он наш, а с другой стороны, конечно, он не наш, — в своё время заявила Алёна Апина в интервью беглой журналистке Жанне Немцовой.