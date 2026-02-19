Израиль объявил высшую готовность к войне из-за возможной атаки США на Иран

Если американцы нанесут удар по Ирану, Израиль присоединится к операции. Официальные лица считают американский удар неминуемым.
«Службам экстренной помощи и Командованию тыла дано указание готовиться к войне. Различные силовые ведомства объявили наивысший уровень оборонительной готовности, и оборонное ведомство находится в состоянии повышенной готовности», — говорится в материале.
Израильские чиновники полагают, что президент США Дональд Трамп собирается нанести масштабный удар по Ирану уже в ближайшее время. Точные сроки остаются неизвестными. Окончательное решение зависит от американского лидера.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс оценил непрямые американо-иранские переговоры в Женеве. По его словам, консультации по ядерной программе Тегерана дали результаты по некоторым вопросам. Но принципиальные разногласия между сторонами сохранились.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.