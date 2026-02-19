Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль объявил высшую готовность к войне из-за возможной атаки США на Иран

Службы безопасности и силовые ведомства Израиля перешли в режим повышенной готовности. Повод — возможная атака США на Иран. Об этом сообщает издание Ynet.

Если американцы нанесут удар по Ирану, Израиль присоединится к операции. Официальные лица считают американский удар неминуемым.

«Службам экстренной помощи и Командованию тыла дано указание готовиться к войне. Различные силовые ведомства объявили наивысший уровень оборонительной готовности, и оборонное ведомство находится в состоянии повышенной готовности», — говорится в материале.

Израильские чиновники полагают, что президент США Дональд Трамп собирается нанести масштабный удар по Ирану уже в ближайшее время. Точные сроки остаются неизвестными. Окончательное решение зависит от американского лидера.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс оценил непрямые американо-иранские переговоры в Женеве. По его словам, консультации по ядерной программе Тегерана дали результаты по некоторым вопросам. Но принципиальные разногласия между сторонами сохранились.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше