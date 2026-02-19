Израиль объявил высшую готовность к войне из-за возможной атаки США на Иран

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс оценил непрямые американо-иранские переговоры в Женеве. По его словам, консультации по ядерной программе Тегерана дали результаты по некоторым вопросам. Но принципиальные разногласия между сторонами сохранились.