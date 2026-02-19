Ричмонд
Овечкин признался, что не смотрел матчи олимпийского хоккейного турнира

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что не смотрел ни одного матча турнира по хоккею на Олимпиаде.

«Нет», — ответил Овечкин RMNB в соцсетях, отвечая на вопрос, смотрел ли он матчи на Играх.

Также он рассказал, что перерыв между играми в НХЛ прошёл отлично. Он отдыхал в Дубае.

«Перелёт получился долгим, но оно того стоило. Провести время с семьёй и друзьями, не думать о хоккее, просто расслабиться и наслаждаться».

Напомним, что российские хоккеисты не участвуют в олимпийском турнире из-за отстранения.

Ранее сборная Финляндии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады, вырвав победу у швейцарцев в овертайме.