Овечкин признался, что не смотрел матчи олимпийского хоккейного турнира

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что не смотрел ни одного матча турнира по хоккею на Олимпиаде.
«Нет», — ответил Овечкин RMNB в соцсетях, отвечая на вопрос, смотрел ли он матчи на Играх.
Также он рассказал, что перерыв между играми в НХЛ прошёл отлично. Он отдыхал в Дубае.
«Перелёт получился долгим, но оно того стоило. Провести время с семьёй и друзьями, не думать о хоккее, просто расслабиться и наслаждаться».
Напомним, что российские хоккеисты не участвуют в олимпийском турнире из-за отстранения.
Ранее сборная Финляндии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады, вырвав победу у швейцарцев в овертайме.