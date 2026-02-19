Ричмонд
Axios: Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа об итогах переговоров в Женеве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер проинформировали главу Белого дома Дональда Трампа о результатах переговоров по Ирану и Украине в Женеве.

Об этом сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников.

«Президент Трамп сегодня встретился со своими советниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и получил информацию о ядерных переговорах с Ираном, переговорах по линии Россия — Украина, а также о заседании Совета мира по Газе, которое состоится завтра», — написал он в соцсети X.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что стороны достигли значимого прогресса по итогам переговоров по урегулированию украинского конфликта, которые состоялись в Женеве 17—18 февраля.

Она также рассказала, что США и Иран добились некоторого прогресса на переговорах в Женеве, однако по ряду ключевых вопросов их позиции по-прежнему значительно расходятся.

