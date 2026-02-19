Путин рассказал о влиянии возникающих трудностей на Россию: «Делает нас сильнее»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рост числа вызовов лишь способствует укреплению страны.
«Сейчас работа АСИ в высшей степени востребована, потому что очень много вызовов. Вызовов прибавилось. Но это — как в таких случаях говорят в России — точно вот это именно и делает нас сильнее. И у нас получается, и у агентства получается», — сказал президент в рамках заседания наблюдательного совета АСИ.
До этого российский лидер отмечал, что чем больше санкций, тем хуже для тех, кто их вводит. Тогда же Путин заявил, что на сегодняшний день агрессивную политику ведет вовсе не Россия, а страны Запада.
В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что санкции Запада — это лишь тренировки, которые делают Россию сильнее. По оценке Володина, модели развития, выстроенные Путиным в политике и экономике, показывают высокие результаты.