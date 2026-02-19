Ричмонд
ТАСС: российская делегация вернулась из Женевы в Москву

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Самолет российской делегации, участвовавшей в переговорах по украинскому урегулированию в Женеве, приземлился в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

Источник: РИА "Новости"

«Самолет прибыл после почти семи часов полета», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в авиадиспетчерских кругах также сообщал, что борт следовал из Женевы через Швейцарию, Италию, прошел над Средиземным морем и Турцией.

