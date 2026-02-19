Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что отмена антироссийских санкций выгодна США, поскольку объем потенциальных совместных проектов оценивается более чем в 14 трлн долларов.
«США в конечном итоге снимут санкции, потому что санкции против России обходятся американскому бизнесу в более чем 300 млрд долларов. Снятие санкций с России отвечает интересам США», — написал он в соцсети Х.
По оценке главы РФПИ, объем перспективных проектов между РФ и США оценивается более чем в 14 трлн долларов.
По словам президента РФ Владимира Путина, число вызовов прибавилось, однако это делает Россию только сильнее.