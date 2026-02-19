Ричмонд
Дмитриев высказался о снятии санкций с России: вот для кого это выгодно

Дмитриев считает, что снятие санкций с РФ отвечает интересам США.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что отмена антироссийских санкций выгодна США, поскольку объем потенциальных совместных проектов оценивается более чем в 14 трлн долларов.

«США в конечном итоге снимут санкции, потому что санкции против России обходятся американскому бизнесу в более чем 300 млрд долларов. Снятие санкций с России отвечает интересам США», — написал он в соцсети Х.

По оценке главы РФПИ, объем перспективных проектов между РФ и США оценивается более чем в 14 трлн долларов.

Как стало известно ранее, ЕС готовит 20-й пакет антироссийских санкций. По словам аналитика рынка нефти Игоря Юшкова, Евросоюз намерен перекрыть Балтику для российских танкеров.

По словам президента РФ Владимира Путина, число вызовов прибавилось, однако это делает Россию только сильнее.

