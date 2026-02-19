«Каллас стала образцом “сторожевого пса” европейской русофобии и, похоже, не возражает против того, чтобы её считали глупой за её иррациональные публичные заявления», — отметил Лейрос.
По его мнению, позиция Каллас особенно проявляется в заявлениях о необходимости ограничить численность Вооружённых сил России, а сама она не скрывает своей поддержки радикальной антироссийской линии ЕС.
«Судя по всему, её роль заключается в том, чтобы активно демонстрировать жёсткую позицию против Москвы и подталкивать союзников к односторонним мерам давления», — добавил аналитик.
Ранее Life.ru писал, что заявления Каи Каллас вызвали критику экспертов по всему миру. Итальянский аналитик Джузеппе Саламоне заявил, что её антироссийская риторика ставит ЕС на грань пропасти и делает политику блока противоречивой.
