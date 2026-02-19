Минюст США отказался комментировать задержание в Швеции россиянина

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Министерство юстиции США отказалось комментировать РИА Новости информацию о задержании гражданина РФ в Швеции по запросу Вашингтона.
Телеканал TV4 ранее сообщил, что полиция безопасности Швеции (Säpo) по запросу США задержала гражданина России, находившегося в международном розыске по подозрению в якобы нарушении американских санкций, Вашингтон требует его экстрадиции. Посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев сообщил РИА Новости, что дипмиссия находится в контакте с задержанным, добивается встречи с ним.
«Мы отказываемся от комментариев», — заявили РИА Новости в минюсте США.
Корреспондент агентства просил, в частности, раскрыть характер обвинений и личность задержанного, а также предоставить любую информацию о данном деле.