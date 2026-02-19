Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст США отказался комментировать задержание в Швеции россиянина

РИА Новости: Минюст США отказался комментировать задержание в Швеции россиянина.

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Министерство юстиции США отказалось комментировать РИА Новости информацию о задержании гражданина РФ в Швеции по запросу Вашингтона.

Телеканал TV4 ранее сообщил, что полиция безопасности Швеции (Säpo) по запросу США задержала гражданина России, находившегося в международном розыске по подозрению в якобы нарушении американских санкций, Вашингтон требует его экстрадиции. Посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев сообщил РИА Новости, что дипмиссия находится в контакте с задержанным, добивается встречи с ним.

«Мы отказываемся от комментариев», — заявили РИА Новости в минюсте США.

Корреспондент агентства просил, в частности, раскрыть характер обвинений и личность задержанного, а также предоставить любую информацию о данном деле.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше