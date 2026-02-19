«Будё-Глимт» Хайкина победил «Интер» в стыковом матче Лиги чемпионов

«Будё-Глимт» победил «Интер» в первом стыковом матче за право выхода в ⅛ финала Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе победителей отличились Сондре Брунстад (19-я минута), Йенс Петтер Хёуге (60-я) и Каспер Хёг (63-я).
Единственный гол «Интера» забил Франческо Эспозито (29-я).
Второй матч состоится 24 февраля.
В других матчах дня «Брюгге» вырвал ничью в игре с «Атлетико» (3:3), «Байер» обыграл «Олимпиакос» (2:0), а «Ньюкасл» разгромил «Карабах» (6:1).
Ранее ПСЖ с Сафоновым победил «Монако» Головина в стыковом матче Лиги чемпионов.