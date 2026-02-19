Ричмонд
Из-за схода лавины в горах Калифорнии погибли восемь лыжников

Восемь из девяти лыжников, пропавших без вести после схода лавины в горах Калифорнии, найдены мёртвыми.

Об этом сообщила шериф полиции округа Невада Шэннон Мун, пишет The New York Times.

Она уточнила, что всего в попавшей под лавину группе было 15 человек.

«Примерно через шесть часов после схода лавины спасатели добрались до шестерых выживших и нашли тела ещё трёх членов их группы. Затем спасатели обнаружили ещё пять тел неподалеку, но не смогли найти девятого человека, который до сих пор числится пропавшим без вести и предположительно погибшим», — говорится в публикации.

На пресс-конференции представители экстренных служб также отметили, что из-за погодных условий извлечь тела погибших пока сложно.

Ранее сообщалось, что группа из 16 лыжников попала под лавину в горах Калифорнии, десять человек пропали без вести.