Норвегия уверенно лидирует в медальном зачёте Олимпиады по итогам 18 февраля

Норвегия продолжает возглавлять медальный зачёт зимних Олимпийских игр в Италии по итогам соревнований 18 февраля.

На счету норвежских спортсменов 15 золотых, восемь серебряных и десять бронзовых наград.

На втором месте находится Италия. Всего итальянские спортсмены завоевали 26 медалей — девять золотых, пять серебряных и 12 бронзовых.

Замыкают тройку лидеров медального зачёта американцы (7—11—6).

Российские атлеты пока не завоевали наград. Напомним, что они выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее США вернулись на третье место в медальном зачёте Олимпиады.

