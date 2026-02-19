Норвегия уверенно лидирует в медальном зачёте Олимпиады по итогам 18 февраля

Норвегия продолжает возглавлять медальный зачёт зимних Олимпийских игр в Италии по итогам соревнований 18 февраля.
На счету норвежских спортсменов 15 золотых, восемь серебряных и десять бронзовых наград.
На втором месте находится Италия. Всего итальянские спортсмены завоевали 26 медалей — девять золотых, пять серебряных и 12 бронзовых.
Замыкают тройку лидеров медального зачёта американцы (7—11—6).
Российские атлеты пока не завоевали наград. Напомним, что они выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее США вернулись на третье место в медальном зачёте Олимпиады.