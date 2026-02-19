Ричмонд
Самолет с делегацией России приземлился во «Внуково»

РИА Новости: самолет с делегацией России приземлился во «Внуково».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Спецборт с делегацией РФ, летящий из Женевы после переговоров по Украине, приземлился в аэропорту «Внуково», выяснило РИА Новости на основе данных портала Flightradar24.

По данным сервиса, самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» приземлился в Москве в районе 00.45 мск.

Переговоры прошли в Женеве 17−18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.

