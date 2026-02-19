Самолет с делегацией России приземлился во «Внуково»

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Спецборт с делегацией РФ, летящий из Женевы после переговоров по Украине, приземлился в аэропорту «Внуково», выяснило РИА Новости на основе данных портала Flightradar24.
По данным сервиса, самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» приземлился в Москве в районе 00.45 мск.
Переговоры прошли в Женеве 17−18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и другие официальные лица.
Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.Читать дальше