ТАСС: Российская делегация вернулась из Женевы в Москву

Самолет с делегацией РФ на борту, следовавший из Женевы, совершил посадку в столичном аэропорту. Данные получены от источника ТАСС в диспетчерских кругах.
«Самолет прибыл после почти семи часов полета», — сказал источник.
Источник в диспетчерских службах ранее уточнял, что самолет следовал из Швейцарии, пересек Италию, затем взял курс над Средиземным морем и проследовал через Турцию.
17−18 февраля в Женеве проходили переговоры делегаций России, США и Украины. При этом журналистов на сами переговоры не пустили, процесс проходил в закрытом режиме.
