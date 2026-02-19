Ричмонд
ТАСС: Российская делегация вернулась из Женевы в Москву

Самолет с российской делегацией на борту прибыл в Москву из Женевы.

Источник: Комсомольская правда

Самолет с делегацией РФ на борту, следовавший из Женевы, совершил посадку в столичном аэропорту. Данные получены от источника ТАСС в диспетчерских кругах.

«Самолет прибыл после почти семи часов полета», — сказал источник.

Источник в диспетчерских службах ранее уточнял, что самолет следовал из Швейцарии, пересек Италию, затем взял курс над Средиземным морем и проследовал через Турцию.

17−18 февраля в Женеве проходили переговоры делегаций России, США и Украины. При этом журналистов на сами переговоры не пустили, процесс проходил в закрытом режиме.

