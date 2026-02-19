Летящий из Женевы спецборт Ил-96 приземлился в аэропорту Внуково

Спецборт Ил-96 с делегацией России, летящий из Женевы после переговоров, приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24.
По данным сервиса, самолёт специального лётного отряда «Россия» приземлился в Москве в 00:43 мск. Время в пути составило почти семь часов.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что члены российской делегации на переговорах по Украине в Женеве доложат президенту России Владимиру Путину об их итогах при первой возможности.
