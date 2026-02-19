«Запорожский капкан»: Как Армия России ломает хребет контрнаступу Сырского и где ждать новый удар

30 тысяч боевиков Сырского: цена провала под Запорожьем.
Главком Вооружённых сил Украины Александр Сырский собрал около 30 тысяч боевиков для наступления в Запорожской области. Для того чтобы остановить наступление наших группировок «Восток» и «Днепр», киевский режим снял силы с других направлений. Военный блогер Юрий Подоляка считает, что наступление украинских формирований закончилось.
— Вообще, этот самый контрнаступ, по сути, уже практически загнулся. Только местами ВСУ ещё пытаются зайти в некоторые населённые пункты малыми группами и в них закрепиться. Ну и стараются удержаться там, куда они успели заскочить, — пишет Подоляка.
Зализничное и Терноватое: где ВСУ потеряли зубы.
Различные источники утверждают, что ВСУ якобы смогли занять часть населённых пунктов, ранее освобождённых российскими войсками. Среди последних «достижений» украинских подразделений — десант в Степногорске и Плавнях. Эти населённые пункты находятся в зоне ответственности группировки «Днепр».
— Высадка десанта в Степногорске, на северной окраине, закончилась для части группы ВСУ моментальным попаданием в плен. Остальные, как и в случае в Плавнях, сели в подвалы. И там и там их единицы. По погоде при приёме посылок с продовольствием и водой они будут выявлены и уничтожены. Это вопрос весьма непродолжительного времени, — рассказал военный корреспондент Тимофей Ермаков.
Киев также заявлял об успехах западнее Гуляйполя. Якобы их подразделения вытеснили наши войска из Зализничного и других населённых пунктов. На этом участке работают бойцы группировки «Восток».
— Сырский там собрал «кулак» для своего контрнаступа. Они пытаются давить на Терноватое. Вэсэушники хотят остановить наш «Восточный экспресс». Там самое стремительное движение за последние месяцы было. И возникла серьёзная угроза Ореховской группировке ВСУ, — сообщил военкор Павел Кукушкин.
«Восточный экспресс» мчит на Орехов: трасса Н08 под ударом.
В тот момент, когда главком ВСУ Сырский снимает боевиков с разных направлений, штурмовики «Востока» берут под контроль всё больше населённых пунктов Запорожской области. Это создаёт угрозу для группировки противника, засевшей в Орехове. На данный момент последним населённым пунктом, где был поднят флаг России, стало Криничное. Авторы канала «Военная хроника» предполагают, что украинское командование своим наступлением пыталось остановить продвижение ВС РФ.
— Задача максимум — не допустить второго Покровска и Мирнограда. То есть сработать на упреждение и зацементировать огромный кусок фронта, чтобы не допустить выхода российских войск к трассе Н08 с северного направления, минуя Орехов. В случае потери этого рубежа Ореховская группировка ВСУ окажется под угрозой полуокружения — и вытащить её оттуда будет проблематично, — говорится в материале «Военной хроники».
Расчет САУ «Гиацинт-С» группировки «Восток» уничтожил живую силу и опорные пункты ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России.
Одновременно с этим бойцы «Днепра», взяв Магдалиновку и Запасное, создают плацдарм, с которого можно будет наступать на дорогу, по которой идёт снабжение противника.
— При дальнейшем движении с этого плацдарма на восток появится возможность выйти на Юрковку. И тем самым перерезать трассу Т0803, связывающую Орехов с облцентром Запорожье. Этот ход резко осложнит положение ВСУ в Орехове, — объяснил военный корреспондент Александр Коц после перехода под контроль РФ сёл Магдалиновка и Запасное.
Он отмечает, что Орехов — важный укрепрайон ВСУ. Именно отсюда противник пытался наступать в 2023 году. То наступление тоже не имело успеха. По его словам, у Украины нет серьёзных оборонительных сооружений до Запорожья, кроме Орехова.