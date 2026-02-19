«Запорожский капкан»: Как Армия России ломает хребет контрнаступу Сырского и где ждать новый удар

— Высадка десанта в Степногорске, на северной окраине, закончилась для части группы ВСУ моментальным попаданием в плен. Остальные, как и в случае в Плавнях, сели в подвалы. И там и там их единицы. По погоде при приёме посылок с продовольствием и водой они будут выявлены и уничтожены. Это вопрос весьма непродолжительного времени, — рассказал военный корреспондент Тимофей Ермаков.