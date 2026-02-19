В Великих Луках идет атака беспилотников на объекты инфраструктуры

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. БПЛА атакуют объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Уважаемые жители Псковской области! Идёт атака БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, просьба не подходить к окнам, если вы находитесь на улице, укройтесь в ближайшем здании или помещении! Все оперативные службы работают в экстренном режиме», — написал Ведерников в канале на платформе Max.
