Путин: РФ будет содействовать переезду иностранцев, представляющих интерес

Глава государства отметил, что с апреля 2026 года для востребованных зарубежных специалистов планируется создать отдельный механизм поддержки. Они смогут обращаться в специально уполномоченную структуру, учреждённую и управляемую АСИ, которая будет сопровождать процесс их переезда и адаптации в России.