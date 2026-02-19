Путин: РФ будет содействовать переезду иностранцев, представляющих интерес

Президент России Владимир Путин сообщил, что государство намерено помогать иностранным гражданам, которые могут быть полезны стране, переезжать и обосновываться на её территории.
По его словам, такая практика уже применяется в отношении людей, разделяющих российские культурные традиции и общественные ценности. Об этом он заявил на заседании наблюдательного совета Агентство стратегических инициатив.
Глава государства отметил, что с апреля 2026 года для востребованных зарубежных специалистов планируется создать отдельный механизм поддержки. Они смогут обращаться в специально уполномоченную структуру, учреждённую и управляемую АСИ, которая будет сопровождать процесс их переезда и адаптации в России.
Речь идёт о профессионалах, обладающих компетенциями и достижениями, способными принести ощутимую пользу экономике и общественной сфере. В числе приоритетных направлений названы наука и технологии, образование, культура, творческие индустрии, спорт и другие области, где высококвалифицированные кадры могут внести вклад в развитие страны.
Ранее Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, согласно которому иностранцам, имеющим действующую судимость, будет запрещено получение гражданства РФ, разрешения на временное проживание или вида на жительство на территории Российской Федерации.