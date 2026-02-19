Российская делегация вернулась в Москву из Женевы после переговоров

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не готов сообщить, где состоится следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Он также указал, что более короткий второй день встреч в Женеве не означает отсутствия результата. По его словам, переговоры были сложными, а выводы стоит делать по содержанию, а не по часам.