Российская делегация вернулась в Москву из Женевы после переговоров

Делегация России, участвовавшая в переговорном процессе в Женеве по урегулированию конфликта на Украине, вернулась в Москву. Об этом пишут ТАСС и РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Самолёт приземлился в столице РФ после почти семи часов полёта. Напомним, переговоры с участием представителей России, Украины и США проходили в Женеве с 17 по 18 февраля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не готов сообщить, где состоится следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Он также указал, что более короткий второй день встреч в Женеве не означает отсутствия результата. По его словам, переговоры были сложными, а выводы стоит делать по содержанию, а не по часам.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше