Внук героя Советского Союза ушел добровольцем на СВО

ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Внук героя Советского Союза Василия Матюшкина с позывным «Бэчер» присоединился к добровольческому отряду БАРС-22 «Тигр» 55-ой дивизии морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр».
«Мой дед был рядовым разведчиком, в 1943 году пуля врага оборвала жизнь героя. Во мне течет героическая кровь, так что я не смог остаться на месте, сидеть дома, пока наша страна воюет против врагов», — объяснил он РИА Новости свое решение.
В подразделении добровольца назначили механиком-водителем танка Т-80 БВМ. По его словам, вместе с ним в отряд также пришел его товарищ, теперь он служит наводчиком в его же экипаже. Сейчас они проходят обучение.
«Коллектив сплоченный — мы как одна большая семья. Нас хорошо обучают наш командир с позывным “Золотой” и его заместитель “Флинт”. Совершенству нет предела, нужно тренироваться и еще раз тренироваться. А когда Родина скажет — поедем выполнять боевые задачи», — резюмировал новобранец.