Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин шуткой отреагировал на паузу во время заседания АСИ

Путин отреагировал шуткой о времени на паузу во время заседания набсовета АСИ.

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин шутливо прокомментировал паузу, возникшую во время позднего заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Президент в среду вечером приехал в штаб-квартиру АСИ в Москве, заседание набсовета организации началось после 22.30. Путин, заслушав основные доклады, спросил других участников, кто из них хотел бы высказаться или добавить что-то к уже сказанному. Но никто не взял слово.

«Спасибо вам большое за это молчание, я знаю, с вами уже поработали. Ни у кого нет времени лишнего, у меня тоже, но тем не менее», — с улыбкой отреагировал Путин на возникшую паузу.

После этого он вновь предложил желающим выступить. Удостоверившись, что никто больше не хочет высказаться, президент завершил встречу кратким заключительным словом и поблагодарил АСИ за работу.