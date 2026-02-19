Под удар украинских дронов попал город Великие Луки

В городе Великие Луки Псковской области произошло нападение беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской инфраструктуры. Все оперативные службы региона переведены в экстренный режим работы, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
По информации губернатора, атака беспилотников продолжается, и местным жителям настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность. «Идет атака БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, просьба не подходить к окнам, если вы находитесь на улице, укройтесь в ближайшем здании или помещении. Все оперативные службы работают в экстренном режиме», — отметил Ведерников в своем канале в Telegram.
Информация о последствиях атак и возможных повреждениях инфраструктуры пока не уточняется. Местные власти призывают граждан оставаться в безопасности и следить за официальными сообщениями.
Кроме того, ранее в Псковской области были зафиксированы случаи нейтрализации беспилотников, что подтверждает активные действия по защите региона от воздушных угроз.