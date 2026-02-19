Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под удар украинских дронов попал город Великие Луки

В городе Великие Луки Псковской области произошло нападение беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской инфраструктуры.

В городе Великие Луки Псковской области произошло нападение беспилотных летательных аппаратов на объекты гражданской инфраструктуры. Все оперативные службы региона переведены в экстренный режим работы, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

По информации губернатора, атака беспилотников продолжается, и местным жителям настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность. «Идет атака БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, просьба не подходить к окнам, если вы находитесь на улице, укройтесь в ближайшем здании или помещении. Все оперативные службы работают в экстренном режиме», — отметил Ведерников в своем канале в Telegram.

Информация о последствиях атак и возможных повреждениях инфраструктуры пока не уточняется. Местные власти призывают граждан оставаться в безопасности и следить за официальными сообщениями.

Кроме того, ранее в Псковской области были зафиксированы случаи нейтрализации беспилотников, что подтверждает активные действия по защите региона от воздушных угроз.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше