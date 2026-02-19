Зеленский назвал результаты встречи в Женеве «недостаточными»

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский, вопреки заявлениям секретаря украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, назвал результаты встречи в Женеве по урегулированию на Украине «недостаточными», рассчитывает на очередной раунд переговоров в феврале.
Умеров ранее заявил, что на переговорах в Женеве по урегулированию конфликта на Украине был достигнут прогресс, стороны прояснили ряд вопросов, а остальные требуют дополнительной координации.
«Сегодня подробно говорили несколько раз с нашей командой на переговорах в Женеве. Был второй день встреч — и трехсторонний формат, и также другие форматы… По состоянию на сегодня не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов — серьезно и содержательно. Чувствительные политические вопросы, вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно. Рассчитываем на следующую встречу, и было бы правильно еще в феврале», — сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Переговоры прошли в Женеве 17−18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии «были тяжелыми, но деловыми». Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.