Зеленский назвал результаты встречи в Женеве «недостаточными»

«Сегодня подробно говорили несколько раз с нашей командой на переговорах в Женеве. Был второй день встреч — и трехсторонний формат, и также другие форматы… По состоянию на сегодня не можем сказать, что результат достаточный. Военные пообщались по части вопросов — серьезно и содержательно. Чувствительные политические вопросы, вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров еще не проработаны достаточно. Рассчитываем на следующую встречу, и было бы правильно еще в феврале», — сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.