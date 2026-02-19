Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Псковской области сообщил об атаке БПЛА на Великие Луки

Беспилотники атакуют гражданскую инфраструктуру города Великие Луки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Беспилотники атакуют гражданскую инфраструктуру города Великие Луки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Идёт атака БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки», — написал он в мессенджере MAX.

В аэропорту Пскова введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об отражении атаки беспилотников на регион.

Вечером 18 февраля в Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 120 украинских беспилотников над регионами страны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше