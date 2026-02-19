Губернатор Псковской области сообщил об атаке БПЛА на Великие Луки

Беспилотники атакуют гражданскую инфраструктуру города Великие Луки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Идёт атака БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки», — написал он в мессенджере MAX.
В аэропорту Пскова введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об отражении атаки беспилотников на регион.
Вечером 18 февраля в Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 120 украинских беспилотников над регионами страны.