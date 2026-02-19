СМИ: авианосец Gerald Ford все еще находится в Атлантике

На прошлой неделе газета New York Times сообщала, что авианосец, дислоцированный в Карибском море, будет отправлен на Ближний Восток.
«Авианосец Ford вместе с сопровождающими его эсминцами всё ещё находится в Атлантическом океане и пока не прошёл Гибралтарский пролив, сообщили американские чиновники», — написал корреспондент Рейтер Идрис Али в соцсети X.
Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
Аракчи назвал переговоры «конструктивными» и «серьезными». По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и тогда определят дату третьего раунда переговоров.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко «второй фазе» действий, которая станет «очень тяжелой» для Тегерана.