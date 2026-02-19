Ричмонд
Резервуар Великолукской нефтебазы загорелся после атаки БПЛА

После атаки БПЛА ВСУ загорелся резервуар Великолукской нефтебазы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Резервуар нефтебазы в Великих Луках Псковской области загорелся в результате атаки БПЛА ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«В результате атаки БПЛА противника на Великолукскую нефтебазу происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами.», — написал Ведерников в канале на платформе Max.

На место направлены оперативные службы. Предварительно, пострадавших среди населения и работников нефтебазы нет.

Ранее Ведерников сообщил об атаке БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в Великих Луках. Он призвал жителей не подходить к окнам, а тем, кто находятся на улице, укрыться в ближайшем здании или помещении.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

