Трамп в среду провел совещание своей администрации по Ирану, сообщают СМИ

Axios: Трамп в среду провел совещание своей администрации по Ирану.

ВАШИНГТОН, 19 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел совещание по Ирану с высокопоставленными членами своей администрации, передает издание Axios.

Ранее журналист издания Барак Равид написал в соцсети X, что спецпосланник Стив Уиткофф и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер проинформировали главу государства о ходе переговоров по Украине и Ирану.

По информации Axios, участники совещания обсудили дальнейшие шаги по иранскому вопросу. На встрече присутствовали Кушнер и Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и другие высокопоставленные чиновники.

Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, американскую — Уиткофф.

Аракчи назвал переговоры «конструктивными» и «серьезными». По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и тогда определят дату третьего раунда переговоров.

