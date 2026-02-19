В Псковской области после атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами

В Псковской области после атаки БПЛА на Великолукскую нефтебазу загорелся резервуар с нефтепродуктами.
Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«В результате атаки БПЛА противника на Великолукскую нефтебазу происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами», — написал он в мессенджере MAX.
Пострадавших нет.
Ранее Ведерников сообщил, что беспилотники атакуют гражданскую инфраструктуру города Великие Луки.
В аэропорту Пскова введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
