В Псковской области после атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами

В Псковской области после атаки БПЛА на Великолукскую нефтебазу загорелся резервуар с нефтепродуктами.

В Псковской области после атаки БПЛА на Великолукскую нефтебазу загорелся резервуар с нефтепродуктами.

Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«В результате атаки БПЛА противника на Великолукскую нефтебазу происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами», — написал он в мессенджере MAX.

Пострадавших нет.

Ранее Ведерников сообщил, что беспилотники атакуют гражданскую инфраструктуру города Великие Луки.

В аэропорту Пскова введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.

