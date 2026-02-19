Подсчитано, сколько стоят блины с икрой в российских кафе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Россияне в среднем тратят на покупку порции блинов с икрой в кафе и ресторанах по 690 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
«В заведениях общепита порцию блинов с икрой — покупают в среднем за 690 рублей», — показал анализ данных за период с 1 января по 15 февраля текущего и прошлого года.
В точках общественного питания, как правило, в порциях блинов зачастую используют небольшой объем зернистой натуральной икры, больше структурированную или имитированную.
Это в том числе позволяет удерживать ценник в приемлемом для покупателя диапазоне, отмечают авторы исследования.