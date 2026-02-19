Ричмонд
СМИ: военная операция США против Ирана будет масштабной и длительной

Axios: военная операция США против Ирана будет масштабной и длительной.

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Военная операция США против Ирана будет масштабной кампанией длиной в несколько недель, пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Ирана заключить сделку Вашингтон перейдет ко «второй фазе» действий, которая станет «очень тяжелой» для Тегерана.

«Американская военная операция в Иране, скорее всего, будет масштабной, продолжающейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну, чем на проведенную в прошлом месяце точечную операцию в Венесуэле», — говорится в статье.

Портал отмечает, что наращивание военной мощи и активизация риторики со стороны Трампа затрудняют ему отступление без существенных уступок со стороны Ирана по его ядерной программе.

Переговоры Ирана и США по иранскому ядерному досье прошли во вторник в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил глава МИД Аббас Аракчи, американскую — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Аракчи назвал переговоры «конструктивными» и «серьезными». По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, по которым они будут работать над дальнейшей сделкой. Пока делегации Ирана и США вернутся в свои столицы для проведения работы над текстами возможной договоренности, затем стороны обменяются текстами и тогда определят дату третьего раунда переговоров.

