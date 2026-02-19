Ричмонд
Уикофф и Кушнер доложили Трампу об итогах переговоров по Украине в Женеве

Axios: президента США уже проинформировали об итогах переговоров по украинскому урегулированию.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп уже проинформирован об итогах переговоров по украинскому урегулированию, которые проходили в Женеве в течение двух дней — 17 и 18 февраля. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

По словам Равида, в среду 18 февраля Трамп встретился со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые в числе прочего доложили ему о ходе переговоров в Женеве. Об этом Барак Равид написал в социальной сети Х.

Тем временем российская делегация вернулась из Женевы в Москву.

Подробнее о том, что происходило на переговорах в Женеве и зачем британцы срочно прилетели в Швейцарию, читайте здесь на KP.RU.

Также стало известно о том, что глава российской делегации Владимир Мединский провел в Женеве тайную встречу. Сообщалось, что это была встреча с представителями Украины.

