В Сербии заявили, что органы жертв из Косово и Метохии продавали богачам

БЕЛГРАД, 19 фев — РИА Новости. Органы жертв из Косово и Метохии изымали и продавали богатым покупателям за рубежом, сказал в интервью РИА Новости председатель комиссии по пропавшим без вести правительства Сербии Велько Одалович.
Он напомнил, что экс-прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Карла дель Понте заявляла, что в «Желтый дом» на севере Албании отвозили сербов и других неалбанцев из Косово, продажа их органов велась из района города Буррели.
«В свое время западные СМИ писали, что в этом месте в Албании оказалось и некоторое число женщин из стран Восточной Европы и экс-СССР. Но расследования нет, потому что, если это подтвердится, выяснится, что изъятые органы предназначались не для Сербии, Косово и Метохии и стран региона, но транспортировались самолетами туда, где у кого-то было достаточно много денег, чтобы покупать органы невинных жертв», — отметил Одалович.