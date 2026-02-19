Уиткофф и Кушнер отчитались Трампу о переговорах в Женеве

Переговоры России, США и Украины в Женеве длились два дня: около шести часов в первый день и порядка двух — во второй. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как тяжёлые, но деловые, отметив, что новая встреча по украинскому урегулированию состоится в ближайшее время.