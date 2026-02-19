Уиткофф и Кушнер отчитались Трампу о переговорах в Женеве

Трампу доложили не только о российско-украинских переговорах, но и о дискуссиях по ядерной программе Ирана, а также о предстоящем заседании Совета мира по урегулированию ситуации в секторе Газа.
Переговоры России, США и Украины в Женеве длились два дня: около шести часов в первый день и порядка двух — во второй. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как тяжёлые, но деловые, отметив, что новая встреча по украинскому урегулированию состоится в ближайшее время.
До этого консультации по безопасности проходили в Абу-Даби: первый раунд — 23−24 января, второй — 4−5 февраля. Женевский формат стал продолжением этих контактов.
Ранее Life.ru писал, что Белый дом заявил о значимом прогрессе после встреч в Женеве. По словам пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, стороны намерены проинформировать своих лидеров и продолжить работу ради мирной сделки. Конкретные договорённости и сроки нового раунда пока держатся в секрете.
