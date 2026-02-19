Ричмонд
Уиткофф и Кушнер отчитались Трампу о переговорах в Женеве

В Вашингтоне обсудили итоги закрытых консультаций по украинскому урегулированию. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер представили Дональду Трампу доклад о переговорах, прошедших 17−18 февраля в Женеве. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

Трампу доложили не только о российско-украинских переговорах, но и о дискуссиях по ядерной программе Ирана, а также о предстоящем заседании Совета мира по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Переговоры России, США и Украины в Женеве длились два дня: около шести часов в первый день и порядка двух — во второй. Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал их как тяжёлые, но деловые, отметив, что новая встреча по украинскому урегулированию состоится в ближайшее время.

До этого консультации по безопасности проходили в Абу-Даби: первый раунд — 23−24 января, второй — 4−5 февраля. Женевский формат стал продолжением этих контактов.

Ранее Life.ru писал, что Белый дом заявил о значимом прогрессе после встреч в Женеве. По словам пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, стороны намерены проинформировать своих лидеров и продолжить работу ради мирной сделки. Конкретные договорённости и сроки нового раунда пока держатся в секрете.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

