СМИ: фон дер Ляйен может посетить Гренландию в марте

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует в марте поездку в Гренландию, чтобы объявить о пакете мер поддержки для острова на фоне притязаний США, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«Урсула фон дер Ляйен планирует посетить Гренландию в марте… Глава Европейской комиссии вместе с несколькими комиссарами в следующем месяце отправится в поездку, чтобы объявить о пакете мер поддержки для полуавтономной территории Дании», — говорится в сообщении.
По информации источников агентства, обсуждение поездки всё ещё продолжается, а детали, включая её дату, могут измениться.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.