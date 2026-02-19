Ричмонд
СМИ: фон дер Ляйен может посетить Гренландию в марте

Bloomberg: фон дер Ляйен может посетить Гренландию в марте.

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует в марте поездку в Гренландию, чтобы объявить о пакете мер поддержки для острова на фоне притязаний США, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники.

«Урсула фон дер Ляйен планирует посетить Гренландию в марте… Глава Европейской комиссии вместе с несколькими комиссарами в следующем месяце отправится в поездку, чтобы объявить о пакете мер поддержки для полуавтономной территории Дании», — говорится в сообщении.

По информации источников агентства, обсуждение поездки всё ещё продолжается, а детали, включая её дату, могут измениться.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше