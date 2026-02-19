В Псковской области загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки дронов ВСУ

Возгорание резервуара с нефтепродуктами произошло в Псковской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины на нефтебазу. Губернатор региона Михаил Ведерников сообщил о ситуации в своем канале в мессенджере, отметив, что предварительно пострадавших нет.
По словам Ведерникова, «в результате атаки БПЛА противника на Великолукскую нефтебазу происходит горение одного из резервуаров с нефтепродуктами. Все экстренные службы и наша дружина на месте. Предварительно, пострадавших среди гражданского населения и персонала объекта нет».
На данный момент экстренные службы работают над ликвидацией возгорания и обеспечением безопасности на месте происшествия. Обстоятельства инцидента уточняются, однако уже сейчас очевидно, что атака привела к значительным последствиям для инфраструктуры.
Ранее под удар украинских дронов попал город Великие Луки.