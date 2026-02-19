Управление аэропортов Израиля опровергло данные о задержании Карлсона

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 февраля. /ТАСС/. Израильское Управление аэропортов заявило, что американский журналист Такер Карлсон не был ни задержан, ни допрошен в аэропорту Бен-Гурион на вылете из Израиля.
«Такер Карлсон и сопровождавшие его лица не были задержаны или допрошены. Никаких необычных инцидентов не произошло, и Управление аэропортов категорически отвергает любые другие заявления по этому поводу», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства.
По версии Управления аэропортов Израиля, «Карлсону и сопровождавшим его лицам вежливо задали несколько стандартных вопросов в соответствии с утвержденными процедурами, которые время от времени применяются ко многим пассажирам». «Разговор состоялся в отдельной комнате в ВИП-зале, исключительно с целью сохранения их (Карлсона и сопровождавших его лиц — прим. ТАСС) конфиденциальности и предотвращения его (разговора — прим. ТАСС) проведения на глазах у других пассажиров», — отметили в ведомстве.
Карлсон ранее сообщил британской газете Daily Mail, что подвергся допросу при вылете из Израиля, который он посещал 18 февраля для записи интервью с послом США Майком Хакаби.