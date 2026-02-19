Управление аэропортов Израиля опровергло данные о задержании Карлсона

По версии Управления аэропортов Израиля, «Карлсону и сопровождавшим его лицам вежливо задали несколько стандартных вопросов в соответствии с утвержденными процедурами, которые время от времени применяются ко многим пассажирам». «Разговор состоялся в отдельной комнате в ВИП-зале, исключительно с целью сохранения их (Карлсона и сопровождавших его лиц — прим. ТАСС) конфиденциальности и предотвращения его (разговора — прим. ТАСС) проведения на глазах у других пассажиров», — отметили в ведомстве.