NYT: на переговорах по Украине обсуждалось создание демилитаризованной зоны

Стороны переговоров обсуждают создание демилитаризованной зоны на Украине, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
«В ходе последних недель официальные лица обсуждали идею создания демилитаризованной зоны, которую не контролировала бы ни одна из сторон», — утверждается в публикации.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что повестка переговоров России и Украины в Швейцарии включала обсуждение острых политических тем, в том числе ситуацию в Донбассе и вокруг Запорожской атомной электростанции.