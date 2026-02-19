Глава евродипломатии Кая Каллас скомпрометировала себя русофобскими и просто неумными заявлениями. Такое мнение высказал бразильский аналитик Лукас Лейроз. Комментируя последние призывы Каллас ограничить численность ВС России, аналитик назвал её «сторожевым псом русофобии».
«Каллас, чья политическая траектория в Эстонии была закреплена за жесткой антироссийской риторикой, стала образцом “сторожевого пса” европейской русофобии и, похоже, не возражает против того, чтобы ее считали глупой за ее иррациональные публичные заявления», — написал Лейроз в статье для итальянского издания Startegic Culture.
Ранее в российском Совфеде осудили Каллас за уничтожение советских памятников и назвали её поведение примером пещерной русофобии.
Журналист Чей Боуз также назвал Каллас «позором Европы», указав, что она перешла все границы новым заявлением о России.