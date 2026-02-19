«Основное внимание уделяется территориям»: западные СМИ — о переговорах в Женеве по урегулированию украинского конфликта

Западные СМИ отреагировали на мирные переговоры по Украине в Женеве между представителями Москвы, Вашингтона и Киева, которые прошли 17 и 18 февраля. Как констатирует The New York Times, вопрос территорий — одно из главных препятствий на пути к мирному соглашению. Вторая проблема, по версии издания, — это неясность относительно предоставления Украине гарантий безопасности со стороны Запада. Как утверждает The Independent, в среду в центре внимания находились гуманитарные вопросы, в том числе обмен военнопленными и освобождение гражданских лиц. При этом, как отмечает The Washington Post, Кремль не готов отказаться от своих основных требований по украинскому вопросу.