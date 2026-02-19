«Основное внимание уделяется территориям»: западные СМИ — о переговорах в Женеве по урегулированию украинского конфликта

Западные СМИ отреагировали на мирные переговоры по Украине в Женеве между представителями Москвы, Вашингтона и Киева, которые прошли 17 и 18 февраля. Как констатирует The New York Times, вопрос территорий — одно из главных препятствий на пути к мирному соглашению. Вторая проблема, по версии издания, — это неясность относительно предоставления Украине гарантий безопасности со стороны Запада. Как утверждает The Independent, в среду в центре внимания находились гуманитарные вопросы, в том числе обмен военнопленными и освобождение гражданских лиц. При этом, как отмечает The Washington Post, Кремль не готов отказаться от своих основных требований по украинскому вопросу.
Западные СМИ отреагировали на итоги переговоров в Женеве по вопросу урегулирования конфликта на Украине серией материалов. Как отмечает The New York Times (NYT) в публикации по итогам двухдневных контактов сторон, вопрос территорий — одно из главных затруднений на пути к мирному соглашению.
«Это одно из двух основных препятствий на пути к заключению мирного соглашения. Второе — вопрос предоставления Украине послевоенных гарантий безопасности со стороны Запада», — пишет NYT.
В материале также приводятся слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова, который сообщил 18 февраля, что обсуждения будут продолжаться на отдельных переговорных треках, затрагивающих политические и военные вопросы. Деталей повестки он не уточнил, обращает внимание NYT.
Как напоминает издание, Владимир Зеленский «сигнализировал об открытости к компромиссу» по территориальному вопросу, предложив создать в Донбассе демилитаризованную зону, в рамках которой и украинские, и российские войска «отойдут с равных территорий».
«Однако он также чётко дал понять, что любые территориальные компромиссы возможны лишь после получения Украиной твёрдых гарантий безопасности со стороны своих западных союзников, в первую очередь США», — пишет газета.
В материале отмечается, что, по словам Зеленского, Соединённые Штаты и Украина достигли согласия касательно гарантий безопасности, но «детали не раскрывались».
«Европейские дипломаты в Киеве продолжают сомневаться в том, что вопрос гарантий полностью решён. Это вызывает опасения, что переговоры в Швейцарии, где основное внимание уделяется территориям при отсутствии работающих обязательств по безопасности, могут быть преждевременными», — считает автор статьи.
Второй день трёхсторонних переговоров по российско-украинскому конфликту.
© Скрин The New York Times.
Он также полагает, что Зеленский намекнул на эти опасения в своём заявлении в соцсетях на этой неделе.
«Наши же американские друзья — они готовят гарантии безопасности. Но они сказали: сначала этот обмен территориями или что-то такое, а затем гарантии безопасности. Я считаю, что сначала должны быть гарантии безопасности. Второе. То, что мы готовы к компромиссу, не значит, что мы отдадим наши территории», — приводит издание слова главы киевского режима.
«Добиться соглашения».
Как пишет The Independent, переговоры между представителями России, Украины и Соединённых Штатов 18 февраля внезапно завершились через два часа после «очень напряжённого» первого заседания, состоявшегося во вторник.
«После вчерашних шести часов обсуждений как с участием, так и без участия США в среду в центре внимания находились гуманитарные вопросы, в том числе обмен военнопленными и освобождение гражданских лиц», — утверждает издание.
Журналисты также обратили внимание, что Зеленский приступил к очередному раунду переговоров «с редкой критикой в адрес Дональда Трампа, которого он обвинил в оказании неуместного давления на Украину с тем, чтобы страна пошла на уступки».
The Independent приводит заявление Зеленского изданию Axios, где он называет «несправедливым» то, что Трамп продолжает публично призывать Украину пойти на уступки, но не Россию.
Как сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, Кремль не готов отказаться от каких-либо своих основных требований по украинскому вопросу, «в том числе от сдачи территорий Киевом».
«Действительно похоже, что они хотят мира, — сказал о российской стороне один из знакомых с ходом переговоров источников. — Но они хотят мира исключительно на своих условиях».
В то же время, как отмечает WP, официальные лица из администрации Трампа продолжают позиционировать себя в качестве посредников в рамках переговоров. А Киев и его европейские сторонники рассчитывают на то, что в случае достижения соглашения Соединённые Штаты помогут гарантировать безопасность Украины после завершения конфликта, пишет издание, «однако Россия не согласна на какое бы то ни было присутствие западных миротворцев, и неясно, насколько Дональд Трамп готов вовлечь США, чтобы добиться соглашения».
Переговоры по Украине в Женеве: Россия выдвигает требования.
© Скрин The Washington Post.
«В понедельник вечером Трамп словно бы снова усилил давление, сказав журналистам на борту президентского самолёта, что “Украине лучше начать проявлять сговорчивость — и побыстрее”, — пишет The Washington Post.
Детали переговоров.
В свою очередь, швейцарская газета Le Temps обращает внимание на «символичное фото» с переговоров в Женеве. На нём по правую руку от американских посланников располагается российская делегация, а вот украинская находится слева, причём её отделяет глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
По версии издания, это «демонстрирует растущий разрыв» между США и киевским режимом. Газета также отмечает, что пока о повестке переговоров известно мало и проходят они в атмосфере «осторожных ожиданий». Кроме того, Le Temps констатирует, что Дональд Трамп оказывает давление на Владимира Зеленского.
На прессинг американского лидера обращает внимание и Financial Times. Издание пишет, что давление со стороны Вашингтона служит напоминанием, что «дипломатические часики тикают».
Как пишет испанская газета El Mundo, в Женеву также были приглашены делегации из Европы, после того как Зеленский обратился к чиновникам США с просьбой включить их в переговорный процесс. Однако, как отмечает издание, участия в переговорах европейские официальные лица не принимали, хотя, как ожидается, они получат информацию от представителей Соединённых Штатов и Украины о состоявшихся контактах.