Axios: Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о переговорах в Женеве

«Президент Трамп сегодня встретился со своими советниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и заслушал доклад о ядерных переговорах с Ираном, переговорах по линии Россия—Украина, а также о заседании “Совета мира” по сектору Газа, которое состоится завтра», — написал Барак Равид в соцсети X.