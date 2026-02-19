Ричмонд
Axios: Уиткофф и Кушнер проинформировали Трампа о переговорах в Женеве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер проинформировали главу государства об итогах переговоров в Женеве, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Президент Трамп сегодня встретился со своими советниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и заслушал доклад о ядерных переговорах с Ираном, переговорах по линии Россия—Украина, а также о заседании “Совета мира” по сектору Газа, которое состоится завтра», — написал Барак Равид в соцсети X.

17 февраля в Женеве американские чиновники провели второй раунд переговоров с Ираном по ядерной программе. Затем они приняли участие в третьем раунде трехсторонних переговоров Россия—США—Украина.

