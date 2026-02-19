Ричмонд
В Белом доме предупредили о катастрофе после разлива канализации в реку Потомак

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт предупредила об экологической катастрофе после разлива канализации в реку Потомак.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт предупредила об экологической катастрофе после разлива канализации в реку Потомак.

«Давайте надеяться и молиться, что губернатор (штата Мэриленд Уэс Мур. — RT) поступит правильно и попросит вмешаться президента (США Дональда. — RT) Трампа», — цитирует её РИА Новости.

По словам Левитт, прорыв канализации произошёл из-за того, что местная инфраструктура остро нуждалась в ремонте. Она подчеркнула, что без помощи федерального правительства может произойти экологическая катастрофа.

Ранее Трамп заявил о масштабной экологической катастрофе в реке Потомак после прорыва канализации.

